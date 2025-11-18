Кабмин утвердил новый перечень подведомственных МЭПР учреждений, не входящих в его структуру
Внутренняя политика
- 18 ноября, 2025
- 17:05
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в список подведомственных Министерству экологии и природных ресурсов учреждений, не входящих в его структуру.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, Национальные парки Ахар-Бахар и Илису включены в этот список.
Последние новости
18:09
В октябре более 16 тыс. иностранцев обратились для регистрации в АзербайджанеВнутренняя политика
17:58
Новое здание Центра управления заповедниками в Лахидже сдадут в эксплуатацию к концу годаТуризм
17:58
Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТИКТ
17:56
Хакан Фидан: Турция строит отношения с Азербайджаном на основе координации и солидарностиВ регионе
17:43
Азербайджан обсудил развитие трансграничных платежей на саммите в АлматыФинансы
17:41
Три человека погибли в результате крушения небольшого самолета в ЯпонииДругие страны
17:41
Фото
Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТИКТ
17:40
Кабмин увеличил нормы затрат на прием иностранных делегаций и международные мероприятияФинансы
17:31