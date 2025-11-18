ETSN-in strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib
Daxili siyasət
- 18 noyabr, 2025
- 16:12
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərarla Axar-Baxar və İlisu Milli Parkları həmin siyahıya daxil edilib.
Son xəbərlər
16:21
ABŞ-li nümayəndə: Süni intellekt, sadəcə, tapşırıqların öhdəsindən gələn bir maşındırXarici siyasət
16:20
Foto
Basqalda kəlağayının geniş istehsalının bərpası gözlənilirSənaye
16:13
Azərbaycanda keçirilən tədbirlərlə bağlı xərc normalarının yuxarı hədləri artırılıbMaliyyə
16:12
ETSN-in strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısında dəyişiklik edilibDaxili siyasət
16:10
Azərbaycanın U-19 millisi Maltanı məğlub edibFutbol
15:42
Vüqar Bayramov: Sülh sazişinin icrası ilə Cənubi Qafqazda vahid bazar anlayışına köklənməliyikXarici siyasət
15:34
Foto
Bakıda uşaq məsələlərinə cavabdeh nazirlərin iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçiriləcəkXarici siyasət
15:27
Briqam MakKaun: Azərbaycan Avrasiyanın enerji və nəqliyyat axınları mərkəzinə çevrilirXarici siyasət
15:13