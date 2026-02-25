Изменен порядок определения принадлежности к гражданству Азербайджана

В порядок определения принадлежности к гражданству Азербайджана внесены изменения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

В соответствии с документом, период прохождения военной службы военнослужащими на территории Азербайджана до даты вступления в силу закона "О гражданстве Азербайджанской Республики" будет засчитываться в качестве срока регистрации по месту жительства в стране.

Согласно постановлению, в этом случае к запросу будет прилагаться документ с указанием периода военной службы, выданный наряду с местными главными управлениями, управлениями, отделами и отделениями Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Службой государственной безопасности или Службой внешней разведки Азербайджана.