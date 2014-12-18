Избран председатель и заместители председателя движения "Демократия и благоденствие Азербайджана"

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание Организационного комитета движения "Демократия и благоденствие Азербайджана" (ДДБА).

Как сообщили Report в ДДБА, в повестку заседания были включены организационные вопросы, обсуждение предстоящих обязательств, вопрос о созыве учредительной конференции Организационного комитета и другие вопросы. Председательствующий на заседании Вургун Эйюб рассказал о внесении изменений в состав оргкомитета по первому вопросу. Бывший секретарь меджлиса партии "Мусават" Ариф Гусейнли и член партии "Мусават" Самир Аббаслы были избраны членами оргкомитета.

А.Гусейнли занял пост секретаря оргкомитета. Кандидатура Губада Ибадоглу на пост председателя оргкомитета была единогласно поддержана. Для более быстрого выполнения предстоящих обязательств было решено избрать трех заместителей председателя оргкомитета. Ими стали члены оргкомитета Вургун Эйюб, Адалят Юсибов и Сахавет Алисой.

После обсуждения дальнейших планов была определена концепция предстоящих подготовительных работ по проведению в ближайшее время либо общего собрания, либо учредительной конференции. С учетом внесенных поправок утверждены форма заявлений и анкет для вступления в ДДБА, установлены предварительные правила по приему в Движение, решено подготовить Положение деятельности оргкомитета.

В завершении заседания были рассмотрены текущие вопросы.