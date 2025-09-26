Из Сирии на родину доставлены 7 граждан Азербайджана
- 26 сентября, 2025
- 09:31
17 сентября в страну были доставлены 7 граждан Азербайджана, содержавшиеся в лагерях на территории Сирии, в том числе 1 женщина и 6 детей.
Об этом Report сообщили в Аппарате омбудсмена.
Сообщается, что по поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой сотрудники Аппарата встретились с женщиной и детьми, размещенными в учреждении социального обслуживания Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, и изучили состояние обеспечения их прав.
В ходе встречи были даны рекомендации по социальной адаптации детей, их образованию, оформлению документов и другим вопросам.
Кроме того, была проведена беседа с руководством и сотрудниками учреждения, в ходе которой была получена информация о работе с размещенными лицами.