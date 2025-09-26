İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Suriyadan 7 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə gətirilib

    Daxili siyasət
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:14
    Suriyadan 7 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə gətirilib

    Suriyada düşərgələrdə saxlanılan 1-i qadın, 6-sı uşaq olmaqla 7 Azərbaycan vətəndaşı sentyabrın 17-də ölkəyə gətirilib.

    Bu barədə "Report"a Ombudsman Aparatından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyevanın göstərişinə əsasən Aparatının əməkdaşları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sosial xidmət müəssisəsinə yerləşdirilmiş həmin şəxslərlə görüş keçirib, onların hüquqlarının təmini vəziyyəti araşdırılıb.

    Görüşdə qadın və uşaqlar Ombudsmanın mandatı, fəaliyyəti və ona müraciət imkanları barədə məlumatlandırılıb, uşaqların sosial adaptasiyası, təhsili, sənədləşmə işləri və digər məsələlərlə bağlı tövsiyələr verilib.

    Eyni zamanda, müəssisə rəhbəri və əməkdaşları ilə söhbət aparılıb, yerləşdirilmiş şəxslərlə görülən işlər barədə məlumat alınıb.

    Məsələ Ombudsmanın nəzarətində saxlanılır.

    Ombudsman Aparatı Suriya Azərbaycan
    Из Сирии на родину доставлены 7 граждан Азербайджана
    7 Azerbaijani nationals repatriated from camps in Syria

    Son xəbərlər

    10:04

    III MDB Oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycanın bayraqdarları müəyyənləşib

    Fərdi
    10:03

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    10:01

    Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymara çatıb

    Futbol
    09:59

    Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülüb

    Biznes
    09:44

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər

    Region
    09:43

    DSK rəsmisi: "DİM üzrə göstəricilərin statistikasının hazırlanması çətinləşib"

    Biznes
    09:39

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:36

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib

    Biznes
    09:35

    Paytaxtın üç rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti