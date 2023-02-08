О нас

Из Нахчывана в Турцию отправлено 12 грузовиков с гумпомощью

Из Нахчывана в Турцию отправлено 12 грузовиков с гумпомощью Из Нахчывана в Турцию первоначально отправлено 12 грузовиков с гумпомощью.
Внутренняя политика
8 февраля 2023 г. 20:34
Из Нахчывана в Турцию отправлено 12 грузовиков с гумпомощью

Из Нахчывана в Турцию первоначально отправлено 12 грузовиков с гумпомощью.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, с целью поддержки пострадавших от землетрясения граждан Турции сегодня вечером из Нахчывана в Турцию были отправлены 12 грузовиков с гуманитарной помощью, собранных жителями Автономной Республики и Отдельной общевойсковой армией.

Ведется работа для отправки еще нескольких фур.

Первый заместитель премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Эльшад Алиев в интервью журналистам заявил, что в 12 фурах содержатся предметы первой необходимости, которые включают в себя 525 палаток, 423 комплекта постельного белья, более 5000 шерстяных носков ручной работы, тысячи пар обуви, теплые постельные принадлежности, комплекты одеял и матрасов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvandan Türkiyəyə ilkin olaraq 12 TIR yola düşüb

Самое читаемое

СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
Президент Азербайджана пригласил вьетнамские компании участвовать в реализации проектов на освобожденных территориях
7 февраля 2023 г. 16:26
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на Евровидении 2023, еще не избран
İTV: Исполнитель, который будет представлять Азербайджан на "Евровидении 2023", еще не избран
1 февраля 2023 г. 21:58
Разминирование освобожденных земель Азербайджана в центре внимания украинских НПО
Разминирование освобожденных земель Азербайджана в центре внимания украинских НПО
2 февраля 2023 г. 14:09
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
США впервые объявили о передаче конфискованных у россиян активов Украине
4 февраля 2023 г. 03:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi