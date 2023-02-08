Из Нахчывана в Турцию отправлено 12 грузовиков с гумпомощью

Из Нахчывана в Турцию первоначально отправлено 12 грузовиков с гумпомощью.

Из Нахчывана в Турцию первоначально отправлено 12 грузовиков с гумпомощью.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, с целью поддержки пострадавших от землетрясения граждан Турции сегодня вечером из Нахчывана в Турцию были отправлены 12 грузовиков с гуманитарной помощью, собранных жителями Автономной Республики и Отдельной общевойсковой армией.

Ведется работа для отправки еще нескольких фур.

Первый заместитель премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Эльшад Алиев в интервью журналистам заявил, что в 12 фурах содержатся предметы первой необходимости, которые включают в себя 525 палаток, 423 комплекта постельного белья, более 5000 шерстяных носков ручной работы, тысячи пар обуви, теплые постельные принадлежности, комплекты одеял и матрасов.