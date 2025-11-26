Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Внутренняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 09:42
    25 ноября из Германии реадмиссированы 17 граждан Азербайджана.

    Как сообщает Report, информацию распространила Государственная миграционная служба.

    Процесс реадмиссии осуществляется в рамках соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".

    Германия реадмиссия граждане Азербайджана
    Ötən gün 17 Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan geri qəbul edilib
    17 Azerbaijani citizens readmitted from Germany

