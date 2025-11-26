Из Германии реадмиссированы 17 граждан Азербайджана
Внутренняя политика
- 26 ноября, 2025
- 09:42
25 ноября из Германии реадмиссированы 17 граждан Азербайджана.
Как сообщает Report, информацию распространила Государственная миграционная служба.
Процесс реадмиссии осуществляется в рамках соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".
