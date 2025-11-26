25 ноября из Германии реадмиссированы 17 граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, информацию распространила Государственная миграционная служба.

Процесс реадмиссии осуществляется в рамках соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом "О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения".