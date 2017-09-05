Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту многоквартирных зданий в городе Лянкяран.

Как сообщает Report, в результате выполнения государственных программ по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в городе Лянкяран реализованы крупномасштабные инфраструктурные проекты, в том числе построены Лянкяранский международный аэропорт, Региональный лечебно-диагностический и Детский оздоровительный центры, а также Центр реабилитации инвалидов и Центр молодежи, Площадь флага, капитально отремонтированы здания Лянкяранского государственного драматического театра, Городского центра культуры, Историко-краеведческого музея, Районной центральной больницы на 350 коек и центральный стадион, сданы в эксплуатацию другие объекты социальной направленности, отвечающие современным требованиям. Кроме того, реконструирована система водоснабжения, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура города Лянкяран, созданы крупные производственные и перерабатывающие предприятия, открыто более 27 тысяч новых рабочих мест, построены три 90-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, а для жителей домов, находящихся в аварийном состоянии, - три 80-квартирных жилых здания, проведена широкая работа по благоустройству и созиданию.

В целях продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Лянкяран для обновления кровли и капитального ремонта фасадной части 20 многоквартирных зданий в городе Лянкяран из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Лянкяран выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.