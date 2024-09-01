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Итальянская SWG S.P.A: Граждане активно участвуют в exit-poll, собраны уже 10 тыс. анкет

Итальянская SWG S.P.A: Граждане активно участвуют в exit-poll, собраны уже 10 тыс. анкет Итальянская исследовательская компания SWG S.P.A по состоянию на 15:00 провела опросы exit-poll почти на 900 избирательных участках.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 15:48
Итальянская SWG S.P.A: Граждане активно участвуют в exit-poll, собраны уже 10 тыс. анкет

Итальянская исследовательская компания SWG S.P.A по состоянию на 15:00 провела опросы exit-poll почти на 900 избирательных участках.

Как передает Report, об этом сказал глава организации Радо Фонда.

Фонда напомнил, что SWG S.P.A является одной из трех международных организаций, зарегистрированных для exit-poll на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

"Сбор данных идет хорошими темпами, у нас достаточно большое число респондентов", - сказал он.

Фонда подчеркнул, что первый транш данных был получен в час дня, и сейчас они приступили к изучению и анализу второго транша.

Представитель организации Солен Ле Муа в свою очередь отметила, что всего к настоящему времени было опрошено около 10 тысяч человек.

"Сегодня мы получили порядка 10 тысяч анкет, что говорит об активном участии граждан. Мы не испытывали никаких проблем при общении с избирателями, процесс в целом можно оценить очень позитивно", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtalyanın SWG S.P.A şirkəti: Vətəndaşlar "exit-poll"da fəal iştirak edirlər, artıq 10 min sorğu anketi toplanıb

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