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    Исполнительной власти Хачмазского района выделено 1,5 млн. манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с капитальным ремонтом многоквартирных зданий в Хачмазе

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с капитальным ремонтом многоквартирных зданий в Хачмазе.

    Как сообщает Report, распоряжение издано в целях продолжения работы по благоустройству и созиданию в Хачмазе, а также капитального ремонта 19 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города.

    Согласно распоряжению, для осуществления капитального ремонта многоквартирных зданий в городе Хачмаз из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Хачмазского района выделено 1,5 млн. манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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