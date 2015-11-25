Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с капитальным ремонтом многоквартирных зданий в Хачмазе.

Как сообщает Report, распоряжение издано в целях продолжения работы по благоустройству и созиданию в Хачмазе, а также капитального ремонта 19 многоквартирных зданий, входящих в жилищный фонд города.

Согласно распоряжению, для осуществления капитального ремонта многоквартирных зданий в городе Хачмаз из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти Хачмазского района выделено 1,5 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, указанной в распоряжении.