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    Исполнительная власть Лянкярана: Обстановка в городе Лиман и на территории района стабильная

    Участники акции разошлись после профилактической разъяснительной беседы

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Лянкярана прокомментировала информацию в СМИ о проведении акции в городе Лиман.

    Как сообщили Report в ИВ, около 100 жителей города Лиман попытались провести акцию протеста и перекрыть трассу Баку-Алят: "После профилактической беседы представителей Лянкяранской Исполнительной власти и сотрудников правоохранительных органов участники акции разошлись. В настоящее время обстановка в городе Лиман и на территории района стабильная".

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