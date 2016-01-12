Исполнительная власть Лянкярана: Обстановка в городе Лиман и на территории района стабильная

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Исполнительная власть Лянкярана прокомментировала информацию в СМИ о проведении акции в городе Лиман.

Как сообщили Report в ИВ, около 100 жителей города Лиман попытались провести акцию протеста и перекрыть трассу Баку-Алят: "После профилактической беседы представителей Лянкяранской Исполнительной власти и сотрудников правоохранительных органов участники акции разошлись. В настоящее время обстановка в городе Лиман и на территории района стабильная".