Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Национального центра стратегического мышления, бывший башган Партии Мусават Иса Гамбар уедет на медобследование в Турцию.

Как сообщает Report, по словам башгана Мусават Арифа Гаджилы, Иса Гамбар чувствует себя хорошо.

Он заявил, что И.Гамбара выпишут домой из Центральной клинической больницы: "Было бы лучше, если бы Иса бек поехал в Турцию для более качественного медобследования. Мы поедем с Исой беком в Турцию, где он пройдет более качественное медобследование".

Отметим, 13 января в состоянии здоровья Исы Гамбара появились проблемы и его поместили в Центральную клиническую больницу. После обследований выяснилось, что И.Гамбар перенес инфаркт. Ему сделали стентирование сосудов сердца.

23 февраля И.Гамбар был вновь помещен в Центральную клиническую больницу.