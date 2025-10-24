Инам Керимов: Правосудие в демократическом обществе не сосредоточено в одном учреждении

Правосудие в демократическом обществе не сосредоточено в одном месте или одном учреждении.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Верховного суда Инам Керимов на международном мероприятии, посвященном открытию Арбитражного центра в Баку.

Он отметил, что суды и арбитражи не являются конкурентами, они партнеры в осуществлении справедливости:

"Каждый из них выполняет свою задачу, но конечная цель у них одна – обеспечить справедливое разрешение споров и эффективную защиту прав. Сегодня Азербайджан признан ведущей экономикой региона, отличающейся стабильностью, дальновидностью и инновациями".

Председатель Верховного суда отметил, что наряду с экономическим развитием усложняются деловые и инвестиционные отношения:

"Поэтому арбитраж стал необходимостью для развития Азербайджана, он позволяет разрешать споры справедливо, быстро и с соблюдением договоров. Он укрепляет доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие и способствует международному сотрудничеству. Азербайджан является участником важных международных соглашений, способствующих развитию арбитража, включая Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года. Однако одного лишь подписания конвенций недостаточно. Для эффективного функционирования арбитража необходимы сильные институты и компетентные судьи, последовательно и добросовестно применяющие закон".