    Инам Керимов: Правосудие в демократическом обществе не сосредоточено в одном учреждении

    Внутренняя политика
    • 24 октября, 2025
    • 11:17
    Инам Керимов: Правосудие в демократическом обществе не сосредоточено в одном учреждении

    Правосудие в демократическом обществе не сосредоточено в одном месте или одном учреждении.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Верховного суда Инам Керимов на международном мероприятии, посвященном открытию Арбитражного центра в Баку.

    Он отметил, что суды и арбитражи не являются конкурентами, они партнеры в осуществлении справедливости:

    "Каждый из них выполняет свою задачу, но конечная цель у них одна – обеспечить справедливое разрешение споров и эффективную защиту прав. Сегодня Азербайджан признан ведущей экономикой региона, отличающейся стабильностью, дальновидностью и инновациями".

    Председатель Верховного суда отметил, что наряду с экономическим развитием усложняются деловые и инвестиционные отношения:

    "Поэтому арбитраж стал необходимостью для развития Азербайджана, он позволяет разрешать споры справедливо, быстро и с соблюдением договоров. Он укрепляет доверие инвесторов, поддерживает устойчивое развитие и способствует международному сотрудничеству. Азербайджан является участником важных международных соглашений, способствующих развитию арбитража, включая Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года. Однако одного лишь подписания конвенций недостаточно. Для эффективного функционирования арбитража необходимы сильные институты и компетентные судьи, последовательно и добросовестно применяющие закон".

    İnam Kərimov: Demokratik cəmiyyətdə ədalət yalnız bir yerdə və ya bir qurumda cəmlənmir
    Chairman: Justice isn't concentrated in single place in democratic society

