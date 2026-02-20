Инам Керимов: ИИ станет вспомогательным инструментом для судей

В Азербайджане предпринимаются конкретные шаги по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на II Форуме судей Азербайджана.

По его словам, дальнейшее развитие судебной системы требует решения ряда ключевых задач.

"Особое значение имеет повышение предсказуемости судебных решений за счет более широкого применения единой судебной практики. Также в центре внимания находятся вопросы оптимизации рабочей нагрузки судей, усиления их социального обеспечения и совершенствования норм профессиональной этики. Наряду с этим, развитие информационных и коммуникационных технологий в судах и внедрение искусственного интеллекта будут играть значительную роль в анализе сложных дел и повышении точности решений", - сказал Керимов.

Председатель Верховного суда также отметил, что применение ИИ в судебно-правовой сфере стало реальностью.

"При правильном использовании он может выступать в качестве важного вспомогательного инструмента в процессе анализа судебной практики, подготовки юридических документов и оценки возможных рисков. В связи с этим в настоящее время реализуются конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему", - добавил он.