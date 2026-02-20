Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Инам Керимов: ИИ станет вспомогательным инструментом для судей

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 11:07
    Инам Керимов: ИИ станет вспомогательным инструментом для судей

    В Азербайджане предпринимаются конкретные шаги по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на II Форуме судей Азербайджана.

    По его словам, дальнейшее развитие судебной системы требует решения ряда ключевых задач.

    "Особое значение имеет повышение предсказуемости судебных решений за счет более широкого применения единой судебной практики. Также в центре внимания находятся вопросы оптимизации рабочей нагрузки судей, усиления их социального обеспечения и совершенствования норм профессиональной этики. Наряду с этим, развитие информационных и коммуникационных технологий в судах и внедрение искусственного интеллекта будут играть значительную роль в анализе сложных дел и повышении точности решений", - сказал Керимов.

    Председатель Верховного суда также отметил, что применение ИИ в судебно-правовой сфере стало реальностью.

    "При правильном использовании он может выступать в качестве важного вспомогательного инструмента в процессе анализа судебной практики, подготовки юридических документов и оценки возможных рисков. В связи с этим в настоящее время реализуются конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему", - добавил он.

    Инам Керимов Судебно-правовой совет искусственный интеллект
    İnam Kərimov: Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı konkret addımlar atılır
    Ты - Король

    Последние новости

    11:51

    Фонд: В рамках механизма портфельного обеспечения поддержаны 360 предпринимателей

    Финансы
    11:47

    Законодатели штата Флорида одобрили переименование аэропорта в честь Трампа

    Это интересно
    11:41
    Фото

    В Сумгайыте похоронена шехид I Карабахской войны Мехрибан Гараева

    Внутренняя политика
    11:37

    МВФ ожидает с 2026 года стабилизации темпов роста инвестиций в экономику Азербайджана

    Финансы
    11:31

    Комиссия парламента: Гибридные атаки против Азербайджана управляются из единого центра

    Внутренняя политика
    11:30

    Завершился визит Ильхама Алиева в Соединенные Штаты Америки

    Внешняя политика
    11:26

    Турпоток в Азербайджан в январе повысился на 5%

    Туризм
    11:23
    Фото
    Видео

    В Локбатане похоронен шехид I Карабахской войны Рафиг Гусейнов

    Внутренняя политика
    11:19
    Фото

    ТюркПА согласовала Дорожную карту по статусу наблюдателя в ОБСЕ

    Внешняя политика
    Лента новостей