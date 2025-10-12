Инам Керимов: Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе справедливости и законности
Внутренняя политика
- 12 октября, 2025
- 17:53
С момента восстановления независимости Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе принципов справедливости и законности.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов на заседании 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей, проходящей в Баку.
"Этот год связан как с 30-летием нашей Конституции, так и с 5-летием восстановления территориальной целостности Азербайджана. Все страны мира должны объединиться в вопросах правосудия. Сотрудничество должно составлять основу глобальной судебной системы", - подчеркнул председатель Верховного суда.
Последние новости
18:38
Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без вниманияВнешняя политика
18:36
Кабмин Израиля: Палестинских заключенных освободят после возвращения заложниковДругие страны
18:19
Хакан Фидан: Турция продолжает сотрудничество с Сирией во всех сферах и на всех уровняхВ регионе
18:06
Минюст: В Азербайджане налажено сотрудничество между всеми ветвями властиВнутренняя политика
18:06
При стрельбе в баре в Южной Каролине погибли 4 человека, 20 пострадалиДругие страны
17:58
Израиль не будет участвовать в "Саммите мира" в ЕгиптеДругие страны
17:53
Фото
Инам Керимов: Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе справедливости и законностиВнутренняя политика
17:43
В некоторых районах Азербайджана пройдут дожди и грозыЭкология
17:43