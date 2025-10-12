Инам Керимов: Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе справедливости и законности

С момента восстановления независимости Азербайджан выстраивает свою судебную систему на основе принципов справедливости и законности.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов на заседании 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей, проходящей в Баку.

"Этот год связан как с 30-летием нашей Конституции, так и с 5-летием восстановления территориальной целостности Азербайджана. Все страны мира должны объединиться в вопросах правосудия. Сотрудничество должно составлять основу глобальной судебной системы", - подчеркнул председатель Верховного суда.