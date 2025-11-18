Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильтифат Баладжаев: Мы склоняем головы перед семьями наших шехидов и ветеранов

    Внутренняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 08:29
    Ильтифат Баладжаев: Мы склоняем головы перед семьями наших шехидов и ветеранов

    Мы были вынуждены покинуть родное село 23 августа 1993 года. Хвала всевышнему, что сегодня нам суждено вернуться на свои земли.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил бывший вынужденный переселенец Ильтифат Баладжаев, переселяющийся в село Хоровлу Джебраильского района.

    "Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует крепкого здоровья ветеранам. Мы склоняем головы перед их семьями. Мы возвращаемся в родное село вместе с детьми и внуками. Искренне желаю, чтобы все вынужденные переселенцы так же смогли вернуться на свои земли", - заявил И. Баладжаев.

    Отметим, что сегодня в село Хоровлу Джебраильского района отправляется очередная группа переселенцев в рамках программы "Великое возвращение".

    Keçmiş məcburi köçkün: Arzu edirəm ki, bütün qaçqınlar bizim kimi öz torpaqlarına qayıtsınlar

    Лента новостей