İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Keçmiş məcburi köçkün: Arzu edirəm ki, bütün qaçqınlar bizim kimi öz torpaqlarına qayıtsınlar

    Daxili siyasət
    • 18 noyabr, 2025
    • 06:44
    Keçmiş məcburi köçkün: Arzu edirəm ki, bütün qaçqınlar bizim kimi öz torpaqlarına qayıtsınlar

    1993-cü ilin 23 avqustunda məcburi köçkün düşmüşük. Şükür Allahın böyüklüyünə, indi torpaqlarımıza, kəndimizə qayıdırıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunun Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə köç edən keçmiş məcburi köçkün İltifat Balacayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların ailələrinin qarşısında baş əyirik, qazilərimizə cansağlığı arzulayıram. Uşaqlarım və nəvələrimlə birlikdə kəndimizə köçürük. Allahdan arzu edirəm ki, bütün qaçqınlar bizim kimi öz torpaqlarına qayıtsın", - deyə İ. Balacayev bildirib.

    Qeyd edək ki, bu gün Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinə növbəti köç karvanı yola salınır.

    Cəbrayıl Horovlu köç karvanı

    Son xəbərlər

    06:44

    Keçmiş məcburi köçkün: Arzu edirəm ki, bütün qaçqınlar bizim kimi öz torpaqlarına qayıtsınlar

    Daxili siyasət
    06:27

    Horovlu sakini: İlk olaraq yaxınlarımızın məzarlarını ziyarət edəcəyik

    Daxili siyasət
    06:24

    "Reuters": Tramp Rusiyaya qarşı sanksiyalarla bağlı qanun layihəsini imzalamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    05:49

    Britaniya və ABŞ 2028-ci ilin sonuna qədər Rusiyanın nüvə yanacağından imtina etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    05:17

    Yunanıstanda dəmir yolu işçiləri tətilə başlayıblar

    Digər ölkələr
    04:49

    Trampın fikrincə, ABŞ-yə yatırılan investisiyalar il sonuna kimi 20 trilyon dolları ötəcək

    Digər ölkələr
    04:24

    KİV: Britaniya NATO-nun köməyi olmadan "Prince of Wales" aviadaşıyıcısını istifadə edə bilməyəcək

    Digər ölkələr
    03:56

    Tramp Qəzza ilə bağlı qətnamənin qəbuluna görə BMT TŞ-yə təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    03:39

    ABŞ daimi nümayəndəsi: BMT TŞ qətnaməsi Qəzzadakı sabitləşdirmə qüvvələrinin əsasını təşkil edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti