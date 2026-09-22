Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент: Злоупотребление ИИ создает препятствия для эффективности антитеррористических усилий

    Внутренняя политика
    • 22 сентября, 2026
    • 12:40
    Президент: Злоупотребление ИИ создает препятствия для эффективности антитеррористических усилий

    Серьезную обеспокоенность вызывает использование современных технологий и новых возможностей для расширения масштабов террористической деятельности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Бакинского форума по безопасности.

    "Злоупотребление цифровыми возможностями, в том числе искусственным интеллектом, создает значительные препятствия для эффективности антитеррористических усилий, способствуя распространению радикальных идей, расширению финансовых источников, доступных террористическим сетям, и привлечению новых соучастников. Борьба с терроризмом в таких условиях не должна ограничиваться усилиями лишь некоторых стран, а должна оставаться одним из ключевых направлений международного сотрудничества и совместных действий", - говорится в обращении.

    Ильхам Алиев IV Бакинский форум по безопасности Борьба с терроризмом Искусственный интеллект (ИИ)
    İlham Əliyev: Süni intellektin bədniyyətli istifadəsi terrorla mübarizəyə ciddi əngəllər törədir
    Ilham Aliyev: AI malicious use creating serious challenges to counter-terrorism efforts

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