Президент: Злоупотребление ИИ создает препятствия для эффективности антитеррористических усилий

Серьезную обеспокоенность вызывает использование современных технологий и новых возможностей для расширения масштабов террористической деятельности.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Бакинского форума по безопасности.

"Злоупотребление цифровыми возможностями, в том числе искусственным интеллектом, создает значительные препятствия для эффективности антитеррористических усилий, способствуя распространению радикальных идей, расширению финансовых источников, доступных террористическим сетям, и привлечению новых соучастников. Борьба с терроризмом в таких условиях не должна ограничиваться усилиями лишь некоторых стран, а должна оставаться одним из ключевых направлений международного сотрудничества и совместных действий", - говорится в обращении.