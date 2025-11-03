Ильхам Алиев: За последние 10 лет финансирование науки увеличилось более чем вдвое

За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею НАНА.

"В период моего президентства внимание к этому направлению, то есть развитию азербайджанской науки, также уделялось в соответствии с политикой Великого лидера. Было предпринято много шагов", - добавил глава государства.