    Ильхам Алиев: За последние 10 лет финансирование науки увеличилось более чем вдвое

    Внутренняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 13:52
    За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею НАНА.

    "В период моего президентства внимание к этому направлению, то есть развитию азербайджанской науки, также уделялось в соответствии с политикой Великого лидера. Было предпринято много шагов", - добавил глава государства.

    İlham Əliyev: Son on il ərzində Azərbaycan elminə ayrılan vəsait iki dəfədən çox artıb
    President Ilham Aliyev: Funding for science in Azerbaijan has more than doubled over the past decade

