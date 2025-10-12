Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев: Вызовы современной эпохи требуют от судебных систем постоянной адаптации

    Внутренняя политика
    • 12 октября, 2025
    • 19:39
    Ильхам Алиев: Вызовы современной эпохи требуют от судебных систем постоянной адаптации

    Вызовы современной эпохи, социально-экономические трансформации, происходящие в глобальном масштабе, стремительно развивающаяся цифровизация, внедрение новых технологий, особенно искусственного интеллекта, требуют от судебных систем постоянной адаптации, применения новых подходов.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к участникам 67-го ежегодного заседания Международной ассоциации судей, проходящего в Баку.

    "С этой точки зрения ежегодные заседания Международной ассоциации судей являются полезной платформой для обмена опытом и эффективного диалога с целью определения дальнейших направлений развития судебно-правовых систем на фоне современных реалий, реагирования на стоящие перед ними вызовы", - подчеркнул президент Азербайджана.

    İlham Əliyev: Müasir dövrün çağırışları məhkəmə sistemlərindən daim adaptasiya olunmağı tələb edir

