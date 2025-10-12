İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    İlham Əliyev: Müasir dövrün çağırışları məhkəmə sistemlərindən daim adaptasiya olunmağı tələb edir

    Daxili siyasət
    • 12 oktyabr, 2025
    • 18:15
    İlham Əliyev: Müasir dövrün çağırışları məhkəmə sistemlərindən daim adaptasiya olunmağı tələb edir

    Müasir dövrün çağırışları, qlobal miqyasda baş verən sosial-iqtisadi transformasiya, sürətlə inkişaf edən rəqəmsallaşma, yeni texnologiyaların, xüsusilə də süni intellektin tətbiqi məhkəmə sistemlərindən daim adaptasiya olunmağı, yeni yanaşmaları tətbiq etməyi tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikir Prezident İlham Əliyevin Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb.

    "Bu baxımdan Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının illik iclasları müasir reallıqlar fonunda məhkəmə-hüquq sistemlərinin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyən edilməsi, onların qarşısında duran çağırışlara cavab verilməsi üçün faydalı təcrübə mübadiləsi və səmərəli dialoq platformasıdır", - deyə Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb.

    İlham Əliyev Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası rəqəmsallaşma

    Son xəbərlər

    18:51

    Sənan Hacıyev: Azərbaycanda məhkəmə sahəsindəki islahatları beynəlxalq hakimlər yüksək qiymətləndirir

    Daxili siyasət
    18:35

    Azərbaycanın U-19 millisinin baş məşqçisi: "Komandada çatışmazlıqlar var"

    Fərdi
    18:30
    Foto

    Allahşükür Paşazadə ABŞ-də ravvin Artur Şnayerlə görüşüb

    Din
    18:23

    Azərbaycan Prezidenti: Bu gün Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq məkanı rolunu oynayır

    Xarici siyasət
    18:23

    Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının Prezidenti: Düzgün ədalət mühakiməsi diqqətdən kənarda qalmamalıdır

    Xarici siyasət
    18:15

    İlham Əliyev: Müasir dövrün çağırışları məhkəmə sistemlərindən daim adaptasiya olunmağı tələb edir

    Daxili siyasət
    18:05

    Hakan Fidan: Türkiyə Suriya ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı davam etdirir

    Region
    18:02

    Prezident: Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu dövlət siyasətimizin strateji prioritetlərindən biridir

    Daxili siyasət
    17:57

    İlham Əliyev Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyasının iştirakçılarına müraciət edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti