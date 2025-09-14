Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос

    Внутренняя политика
    • 14 сентября, 2025
    • 16:01
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября встретился в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

    Гырмызы базар Гадрут село Сос Ильхам Алиев
    Фото
    İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb
    Фото
    Ilham Aliyev meets with residents of Girmizi Bazar, Hadrut settlements, and Sos village

    Лента новостей