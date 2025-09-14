İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Daxili siyasət
    • 14 sentyabr, 2025
    • 15:55
    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələrinin və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос
    Ilham Aliyev meets with residents of Girmizi Bazar, Hadrut settlements, and Sos village

