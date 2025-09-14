İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb
Daxili siyasət
- 14 sentyabr, 2025
- 15:55
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 14-də Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsində Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələrinin və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Son xəbərlər
16:27
Foto
Prezident Xocalı rayonunun Şuşakənd kəndində olubDaxili siyasət
16:13
Abşeronda elektrik cərəyanı 64 yaşlı ustanı vuraraq öldürübHadisə
16:11
Estoniya Ukrayna üçün silah alışını maliyyələşdirəcəkDigər ölkələr
16:00
Türkiyədə silah zavodu yanırDigər ölkələr
15:55
Foto
İlham Əliyev Qırmızı Bazar, Hadrut qəsəbələri və Sos kəndinin sakinləri ilə görüşübDaxili siyasət
15:53
Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsi və Gülşənabad kəndində işıq olmayacaqEnergetika
15:39
"Real" 16 il sonra La Liqanın ilk dörd turunda ardıcıl qələbələr qazanıbFutbol
15:35
Türkiyədə silahlı toqquşma olub, bir nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıbRegion
15:19