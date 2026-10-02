Ильхам Алиев: В предстоящие годы Великое возвращение будет идти еще более высокими темпами

В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся 96 тысяч человек.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

Отметив, что на развитие этих регионов на сегодняшний день израсходовано 28 миллиардов манатов, глава государства сказал:

"Подавляющая часть этих средств будет направлена на инфраструктурные проекты. Большая часть этих проектов завершена, и в то же время на сегодняшний день бывшие вынужденные переселенцы уже расселены в 48 населенных пунктах. В предстоящие годы Великое возвращение будет идти еще более высокими темпами".