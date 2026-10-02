Ильхам Алиев: В предстоящие годы Великое возвращение будет идти еще более высокими темпами
Внутренняя политика
- 02 октября, 2026
- 11:54
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Карабахе и Восточном Зангезуре живут, работают и учатся 96 тысяч человек.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".
Отметив, что на развитие этих регионов на сегодняшний день израсходовано 28 миллиардов манатов, глава государства сказал:
"Подавляющая часть этих средств будет направлена на инфраструктурные проекты. Большая часть этих проектов завершена, и в то же время на сегодняшний день бывшие вынужденные переселенцы уже расселены в 48 населенных пунктах. В предстоящие годы Великое возвращение будет идти еще более высокими темпами".
İlham Əliyev: Bundan sonrakı illərdə Böyük Qayıdış daha da sürətlə gedəcək
President Ilham Aliyev: In the coming years, the Great Return will proceed even faster
Последние новости
05:38
Арда Гюлер пропустит матч с ИталиейФутбол
05:23
Двум гражданам Ирана предъявлены обвинения в подготовке теракта в МанчестереДругие страны
04:53
МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три годаДругие страны
04:16
UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкерДругие страны
04:05
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моряДругие страны
03:44
Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
03:07
Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топливаДругие страны
02:39
Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистамДругие страны
02:21