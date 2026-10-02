İlham Əliyev: Bundan sonrakı illərdə Böyük Qayıdış daha da sürətlə gedəcək
Daxili siyasət
- 02 oktyabr, 2026
- 11:37
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Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 96 min insan yaşayır, çalışır, təhsil alır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayında çıxışı zamanı bildirib.
Bu bölgələrin inkişafına bu günə qədər 28 milyard manat vəsaitin ayrıldığını qeyd edən dövlətimizin başçısı deyib: "Onların böyük əksəriyyəti infrastruktur layihələrinə istiqamətləndirilib. Onların böyük hissəsi başa çatıb və eyni zamanda, bu gün 48 yaşayış məntəqəsində keçmiş köçkünlər artıq məskunlaşıb. Bundan sonrakı illərdə Böyük Qayıdış daha da sürətlə gedəcək.
Ильхам Алиев: В предстоящие годы Великое возвращение будет идти еще более высокими темпами
President Ilham Aliyev: In the coming years, the Great Return will proceed even faster
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