Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизился

Вопросы занятости являются одним из основных приоритетов. В последние годы в Азербайджане были проведены крупные реформы в сфере занятости, уровень безработицы снизился.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с новым полномочным представителем в Нахчыване и новоназначенными главами исполнительных властей ряда районов.