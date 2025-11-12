Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизился

    Внутренняя политика
    • 12 ноября, 2025
    • 14:48
    Ильхам Алиев: Уровень безработицы в стране снизился

    Вопросы занятости являются одним из основных приоритетов. В последние годы в Азербайджане были проведены крупные реформы в сфере занятости, уровень безработицы снизился.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с новым полномочным представителем в Нахчыване и новоназначенными главами исполнительных властей ряда районов.

    Prezident: Ölkədə çox böyük islahatlar aparılıb, işsizliyin səviyyəsi aşağı düşüb

