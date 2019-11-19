Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожной станции "Пиршаги" - ФОТО

19 ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", состоялось открытие станции "Пиршаги".
Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции.
Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.
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