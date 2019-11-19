Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожной станции "Пиршаги" - ФОТО

Ильхам Алиев участвовал в открытии железнодорожной станции "Пиршаги"

19 ноября, 2019 13:56

https://report.az/storage/news/546055c01902e8dbfb20df322a6cb006/0c320f6e-0a3c-4122-9036-16834b6374fa_292.jpg 19 ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", состоялось открытие станции "Пиршаги". Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции. Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.