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Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии железнодорожной станции "Пиршаги" - ФОТО

Ильхам Алиев участвовал в открытии железнодорожной станции "Пиршаги"

19 ноября после реконструкции, проведенной на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", состоялось открытие станции "Пиршаги".

Как сообщает Report, в открытии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие станции.

Председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

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