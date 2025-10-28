Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап "Великого возвращения"

Сегодня очередной этап "Великого возвращения".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.

Напомнив, что программа "Великое возвращение" была запущена также в Зангиланском районе, глава государства отметил: "В первом селе - селе Агалы - люди живут уже три с половиной года, здесь созданы прекрасные условия, которые также прекрасно поддерживаются".