Ильхам Алиев: Сегодня очередной этап "Великого возвращения"
Внутренняя политика
- 28 октября, 2025
- 19:21
Сегодня очередной этап "Великого возвращения".
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Мамедбейли и Агалы Зангиланского района.
Напомнив, что программа "Великое возвращение" была запущена также в Зангиланском районе, глава государства отметил: "В первом селе - селе Агалы - люди живут уже три с половиной года, здесь созданы прекрасные условия, которые также прекрасно поддерживаются".
