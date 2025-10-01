Ильхам Алиев: Природные ресурсы еще не означают, что эти страны будут иметь долгосрочное развитие
Внутренняя политика
- 01 октября, 2025
- 16:39
Не секрет, что развитие каждой страны исходит из ее научного и образовательного потенциала.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями итальянских университетов, находящимися с визитом в стране, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского Университета во время церемонии открытия первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского Университета.
Глава государства отметил, что если посмотреть на опыт развитых стран, то можно увидеть, что именно знания, образование, технологии делают эти страны развитыми.
