Ильхам Алиев: Природные ресурсы еще не означают, что эти страны будут иметь долгосрочное развитие

Не секрет, что развитие каждой страны исходит из ее научного и образовательного потенциала.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями итальянских университетов, находящимися с визитом в стране, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского Университета во время церемонии открытия первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского Университета.

Глава государства отметил, что если посмотреть на опыт развитых стран, то можно увидеть, что именно знания, образование, технологии делают эти страны развитыми.