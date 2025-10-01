Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Ильхам Алиев: Природные ресурсы еще не означают, что эти страны будут иметь долгосрочное развитие

    Внутренняя политика
    • 01 октября, 2025
    • 16:39
    Ильхам Алиев: Природные ресурсы еще не означают, что эти страны будут иметь долгосрочное развитие

    Не секрет, что развитие каждой страны исходит из ее научного и образовательного потенциала.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с руководителями итальянских университетов, находящимися с визитом в стране, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского Университета во время церемонии открытия первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского Университета.

    Глава государства отметил, что если посмотреть на опыт развитых стран, то можно увидеть, что именно знания, образование, технологии делают эти страны развитыми.

    Ильхам Алиев Итало-Азербайджанский Университет долгосрочное развитие
    İlham Əliyev: Təbii resurslar hələ o demək deyil ki, bu ölkələr uzunmüddətli dayanıqlı inkişafa malik olacaqlar

    Последние новости

    17:09

    Эльмар Мамедов: Предпринимаются шаги по организации Форума городов SPECA

    Экология
    17:08

    Мухтар Бабаев: Озвученные на BCAW2025 предложения внесут значительный вклад в COP30

    COP29
    17:05

    Страны ТМТМ в Алматы подписали ключевые соглашения по развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    17:03
    Фото

    Военное руководство Донецкой области наградило сотрудника Report и Baku TV

    Медиа
    16:57

    Пашинян: Обсуждаем с 5 странами варианты строительства нового ядерного энергоблока

    В регионе
    16:57

    Серджо Маттарелла: Итало-Азербайджанский Университет отражает дружбу между двумя странами

    Наука и образование
    16:56

    В Баку пройдет высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам"

    Экология
    16:53

    Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал онлайн-встречу

    Энергетика
    16:51

    ЕБРР готов кредитовать напрямую города и коммунальные предприятия в Азербайджане

    Финансы
    Лента новостей