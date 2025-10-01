İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    İlham Əliyev: Təbii resurslar hələ o demək deyil ki, bu ölkələr uzunmüddətli dayanıqlı inkişafa malik olacaqlar

    Daxili siyasət
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:31
    İlham Əliyev: Təbii resurslar hələ o demək deyil ki, bu ölkələr uzunmüddətli dayanıqlı inkişafa malik olacaqlar

    Sirr deyil ki, hər bir ölkənin inkişafı onun elmi və təhsil potensialından qaynaqlanır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliya-Azərbaycan Universitetinin ilk tədris korpuslarının açılış mərasimində ölkədə səfərdə olan İtaliya universitetlərinin rəhbərləri, İtaliya-Azərbaycan Universitetinin professorları və tələbələri ilə görüşdə deyib.

    Dövlət başçısı qeyd edib ki, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, bu ölkələri inkişaf etmiş ölkələr edən məhz biliklərdir, təhsildir, texnologiyalardır:

    "Bugünkü dünyada texnoloji inkişaf hər bir ölkənin uğurunu müəyyən edir. Təbii resurslarla zəngin olan ölkələr kimi Azərbaycan, ilk növbədə, təbii resurslardan gələn gəlirləri insan kapitalına yönəltməyə çalışmışdır. Çünki biz gələcəyə baxmalıyıq. Yenə də deyirəm, neft, qaz, təbii resurslar hələ o demək deyil ki, bu ölkələr uzunmüddətli dayanıqlı inkişafa malik olacaqlar. Bu inkişaf qısamüddətli ola bilər. Uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf məhz biliyin, texnologiyanın, təhsilin səviyyəsinin üzərində qurulur. Ona görə biz Azərbaycanda bu sahəyə böyük diqqət yetirərək artıq uzun illər ərzində bir çox önəmli proqramlar icra etmişik".

    İlham Əliyev İtaliya-Azərbaycan Universiteti Sercio Mattarella
    Ильхам Алиев: Природные ресурсы еще не означают, что эти страны будут иметь долгосрочное развитие

    Son xəbərlər

    17:00

    COP29-un Prezidenti: Qadınların bacarıqları və səsi qərarlara daxil ediləndə siyasət daha effektiv olur

    COP29
    17:00

    Fərid Fərhadzadə: "IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək

    Digər
    16:56
    Foto

    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib

    Media
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisinin finaldakı rəqibi müəyyənləşib - YENİLƏNiB

    Futbol
    16:52

    Fərid Qayıbov: Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınıb

    İdman
    16:52

    Efiopiyada kilsədə uçub, ən azı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:51

    "Liverpul" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    16:47

    Muxtar Babayev: Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsində səsləndirilən təkliflər COP30-a töhfə verəcək

    COP29
    16:45

    WUF-un koordinatoru: "Miqrasiya şəhər infrastrukturuna ciddi təzyiq göstərir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti