    Внутренняя политика
    • 22 ноября, 2025
    • 12:05
    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарств

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в поселке Хокмали Абшеронского района предприятия по производству лекарственных препаратов ООО Scandens Pharmaceutical Industries Ltd.

    Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров и генеральный директор Кямран Гасанов проинформировали главу государства о предприятии.

    Предприятие, спроектированное в соответствии с международными стандартами, оснащено передовыми технологиями и оборудованием из Германии, Швейцарии и Италии. В течение года здесь будет производиться около 800 миллионов таблеток и капсул антибиотиков, диабетологических, гепатологических, кардиологических, андрологических, противоаллергических препаратов и препаратов, применяемых в гастроэнтерологии. Выпускаемая продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и в перспективе - на экспорт. На предприятии создано 120 рабочих мест.

    Проект стоимостью 74 миллиона манатов реализован за счет частных инвестиций. В рамках предоставленного Министерством экономики документа о поощрении инвестиций предприятию предоставлена льгота на импортируемое оборудование в размере 6,5 миллиона манатов.

    Запуск предприятия расценивается как новый этап в развитии фармацевтической промышленности Азербайджана. Здесь будут осуществляться все этапы производства фармацевтических препаратов – от сырья до готовой продукции. Новое предприятие внесет вклад в развитие фармацевтической промышленности страны и укрепление местного производства. Выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей местным и международным требованиям, также расширит экспортные возможности нашей страны.

    Кроме того, предприятие станет базой для подготовки профессиональных кадров в фармацевтической сфере и развития их практических навыков. В рамках четырехстороннего меморандума, подписанного между ООО Scandens Pharmaceutical Industries Ltd, Азербайджанским медицинским университетом, Печским университетом Венгрии и компанией Panon Pharma, здесь планируется реализация краткосрочных и долгосрочных программ обучения и стажировки для фармацевтов и специалистов других профилей.

    Президент Ильхам Алиев ввел предприятие в действие.

    На крыше предприятия установлены 710 солнечных панелей общей мощностью 450 кВт/ч, которые покроют около 40% потребляемой энергии.

