Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов
Внутренняя политика
- 12 ноября, 2025
- 14:39
Президент Ильхам Алиев 12 ноября принял Джейхуна Джалилова в связи с назначением на должность полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), Эльхана Ибрагимова - на должность главы ИВ Насиминского района города Баку, Натига Агаева - на должность главы ИВ Балакянского района, Орхана Мурсалова - на должность главы ИВ Гёйчайского района, Эльвина Пашаева - на должность главы ИВ Гахского района, Вугара Новрузова - на должность главы ИВ Гёйгёльского района, Эльшана Гасанли - на должность главы ИВ Кюрдамирского района.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.
