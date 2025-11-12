Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов

    • 12 ноября, 2025
    • 14:39
    Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов

    Президент Ильхам Алиев 12 ноября принял Джейхуна Джалилова в связи с назначением на должность полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), Эльхана Ибрагимова - на должность главы ИВ Насиминского района города Баку, Натига Агаева - на должность главы ИВ Балакянского района, Орхана Мурсалова - на должность главы ИВ Гёйчайского района, Эльвина Пашаева - на должность главы ИВ Гахского района, Вугара Новрузова - на должность главы ИВ Гёйгёльского района, Эльшана Гасанли - на должность главы ИВ Кюрдамирского района.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

    İlham Əliyev Naxçıvanda Prezidentin yeni səlahiyyətli nümayəndəsini və bir sıra icra başçılarını qəbul edib
    Ilham Aliyev meets with new presidential representative in Nakhchivan, heads of several districts

