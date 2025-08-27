Ильхам Алиев поздравил ФК ''Карабах''
Внутренняя политика
- 27 августа, 2025
- 23:34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в своих официальных аккаунтах в социальных сетях по случаю выхода клуба "Карабах" в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Азербайджанский клуб "Карабах" вписал новую страницу в историю нашего футбола, выйдя в основной этап Лиги чемпионов УЕФА!
Поздравляем всю команду и болельщиков клуба "Карабах"!".
Azərbaycanın “Qarabağ” klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanaraq futbol tariximizdə yeni bir səhifə yazdı!— İlham Əliyev (@azpresident) August 27, 2025
“Qarabağ” klubunun bütün komanda heyətini və azarkeşləri təbrik edirəm! pic.twitter.com/h10MjVm5UD
