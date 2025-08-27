    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Внутренняя политика
    • 27 августа, 2025
    • 23:34
    Ильхам Алиев поздравил ФК ''Карабах''

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в своих официальных аккаунтах в социальных сетях по случаю выхода клуба "Карабах" в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Азербайджанский клуб "Карабах" вписал новую страницу в историю нашего футбола, выйдя в основной этап Лиги чемпионов УЕФА!

    Поздравляем всю команду и болельщиков клуба "Карабах"!".

