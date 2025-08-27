İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik edib
Daxili siyasət
27 avqust, 2025
- 23:31
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibətilə "Qarabağ" futbol klubunu təbrik edib.
"Report" Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında edilən paylaşımı təqdim edir:
"Azərbaycanın "Qarabağ" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanaraq futbol tariximizdə yeni bir səhifə yazdı!.
"Qarabağ" klubunun bütün komanda heyətini və azarkeşləri təbrik edirəm!".
Azərbaycanın “Qarabağ” klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanaraq futbol tariximizdə yeni bir səhifə yazdı!— İlham Əliyev (@azpresident) August 27, 2025
“Qarabağ” klubunun bütün komanda heyətini və azarkeşləri təbrik edirəm! pic.twitter.com/h10MjVm5UD
