Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri Hadrutda bir sıra obyektlərə baxış keçiriblər
Daxili siyasət
- 16 mart, 2026
- 19:28
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının və Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə Qərargahının üzvləri tərəfindən martın 16-da Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsində ilk yaşayış məhəlləsinə baxış keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Qərargahın üzvlərinə həmçinin Hadrutda turizm inkişaf konsepsiyası təqdim olunub, təmir edilməsi nəzərdə tutulan mehmanxana layihəsi ilə bağlı məlumat verilib.
19:28
Foto
19:26
Çexiya bu il Azərbaycanla Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 6-cı iclasını keçirməyi planlaşdırırBiznes
19:24
Tramp: İran ABŞ ilə razılaşma əldə etmək istəyir, lakin buna hazır deyilDigər ölkələr
19:17
İsrail parlamenti üzərində İran raketi zərərsizləşdirilibDigər ölkələr
19:16
Foto
Tbilisidə Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıbİncəsənət
19:14
Azərbaycan millisinin Bolqarıstan, Litva və Malta ilə oyunları üçün heyəti müəyyənləşibFutbol
19:12
Tramp Yaxın Şərqdə müharibə bitdikdən sonra neft qiymətlərinin kəskin düşəcəyini gözləyirDigər ölkələr
19:10
Petr Binhak: "Çexiya Azərbaycanın yaşıl enerji dəhlizlərində maraqlıdır"Energetika
19:06