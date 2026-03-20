Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз

    Внутренняя политика
    • 20 марта, 2026
    • 20:14
    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз.

    Report представляет текст поздравления:

    Уважаемые соотечественники!

    Сердечно поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах.

    Праздник Новруз, обладающий на азербайджанской земле глубочайшими историческими корнями, является священным даром наших великих предков нынешним поколениям. Этот дорогой сердцу праздник на протяжении многих веков остается неотъемлемой частью нашего национального мировосприятия, внося особый вклад в формирование наших культурных ценностей. В обрядах и традициях Новруза во всей полноте воплощаются присущие нашему народу оптимистическое мироощущение, безграничная любовь к природе, высокие нравственные идеалы и самые светлые надежды, обращенные в будущее.

    То, что азербайджанский народ, оберегая традиции Новруза от чуждых влияний, сумел достойно провести их через испытания времени и сохранить до наших дней, является одной из его заслуг перед собственной славной историей. Будучи сокровищницей высоких человеческих качеств и глубокой духовности, Новруз, занимающий достойное место среди ценных образцов мирового культурного наследия, и сегодня отмечается во всех уголках нашей Родины народными гуляниями в соответствии с обычаями, оставившими след в памяти столетий.

    Уверен, что обновляющая атмосфера весны еще сильнее усилит наше стремление строить будущее в соответствии с нашими мечтами, и благодаря нашей решимости мы превратим наши исконные земли, освобожденные нами и возвращенные к свободе, под ясным небом в обитель красоты.

    Пусть наступающий праздник Новруз наполнит ваши сердца светом, подарит всем вам светлое весеннее настроение, принесет в ваш дом, к вашему очагу мир, благополучие и изобилье.

    С праздником вас!

    Ильхам Алиев Праздник Новруз
    Prezidentin sosial media hesablarında Novruz bayramı münasibətilə paylaşım edilib
    Последние новости

    В регионе
    Внутренняя политика
    В регионе
    В регионе
    В регионе
    Видео

    В регионе
    Другие страны
    Другие страны
    Kультурная политика
    Лента новостей