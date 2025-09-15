Ильхам Алиев посетил село Сейидбейли Ходжалинского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября посетил село Сейидбейли Ходжалинского района.

Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.

Отметим, что село Сейидбейли перешло под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года в ходе антитеррористической операции, проведенной нашими Вооруженными силами.

После этого в селе началось строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, восстановлена линия электропередачи протяженностью 30 км, установлены 2 трансформатора, начаты работы по установке счетчиков. Проложены магистральные газопроводы, восстановлены газовая линия протяженностью 5,7 км, а также водохранилище и артезианская скважина, реконструирована система питьевого водоснабжения. В селе построена площадь флага, асфальтированы внутрисельские дороги.

В селе Сейидбейли имеется 140 домов, из которых 22 находятся в непригодном, а 118 – в частично пригодном для проживания состоянии. 10 домов уже восстановлены. К концу текущего года будут готовы к использованию 44 дома, а в 2026 году – еще 64. На данный момент в село переселились 9 семей (31 человек).

Глава государства побывал в доме переселившегося в село Расима Алекберова, побеседовал с членами семьи.