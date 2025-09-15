Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний

    Ильхам Алиев посетил село Сейидбейли Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 09:47
    Ильхам Алиев посетил село Сейидбейли Ходжалинского района

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября посетил село Сейидбейли Ходжалинского района.

    Как сообщает Report, глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.

    Отметим, что село Сейидбейли перешло под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года в ходе антитеррористической операции, проведенной нашими Вооруженными силами.

    После этого в селе началось строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, восстановлена линия электропередачи протяженностью 30 км, установлены 2 трансформатора, начаты работы по установке счетчиков. Проложены магистральные газопроводы, восстановлены газовая линия протяженностью 5,7 км, а также водохранилище и артезианская скважина, реконструирована система питьевого водоснабжения. В селе построена площадь флага, асфальтированы внутрисельские дороги.

    В селе Сейидбейли имеется 140 домов, из которых 22 находятся в непригодном, а 118 – в частично пригодном для проживания состоянии. 10 домов уже восстановлены. К концу текущего года будут готовы к использованию 44 дома, а в 2026 году – еще 64. На данный момент в село переселились 9 семей (31 человек).

    Глава государства побывал в доме переселившегося в село Расима Алекберова, побеседовал с членами семьи.

    Президент Ильхам Алиев Карабах Ходжалы Сейидбейли Великое возвращение
    Фото
    İlham Əliyev Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndində olub
    Фото
    President Ilham Aliyev visits Seyidbayli village in Khojaly district

    Последние новости

    10:55
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил село Бадара Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    10:53
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    10:53

    В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасы

    Армия
    10:49

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика "Хезболлы", занимавшегося разработкой оружия

    Другие страны
    10:41

    В Кяльбаджаре впервые за 33 года прозвенел первый школьный звонок

    Наука и образование
    10:34

    В Сабирабаде убит 42-летний мужчина - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:27

    Из Турции экстрадирован экс-сотрудник правоохранительных органов Казахстана

    Другие
    10:23

    Премьер Пакистана посетит Катар для участия в экстренном арабо-исламском саммите

    Другие страны
    10:21

    В Кыргызстане пресечена деятельность преступной группы из сотрудников ГКНБ

    В регионе
    Лента новостей