İlham Əliyev Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndində olub

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    Daxili siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 09:39
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Xocalı rayonunun Seyidbəyli kəndində olub.

    "Report" xəbər verir ki, dövlət başçısına kənddə görülmüş işlər barədə məlumat verildi.

    Qeyd edək ki, Seyidbəyli kəndi 2023-cü ilin sentyabrında Silahlı Qüvvələrimizin həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatı zamanı Azərbaycanın nəzarətinə keçib.

    Bundan sonra kəndin sosial infrastrukturunun qurulmasına başlanılıb. Belə ki, 30 kilometr uzunluğunda mövcud elektrik xətti bərpa olunub, 2 ədəd transformator quraşdırılaraq, sayğaclaşdırma işlərinə start verilib. Magistral qaz xətləri çəkilib, 5,7 kilometr uzunluğunda mövcud qaz xətti, həmçinin su anbarı, subartezian quyusu bərpa edilib, içməli su şəbəkəsi yenidən qurulub. Kənddə bayraq meydanı salınıb, kənddaxili yollar asfaltlanıb.

    Seyidbəyli kəndində 140 ev var ki, onlardan da 22-i yararsız, 118-i isə qismən yararlıdır. Artıq 10 ev bərpa edilib. Bu ilin sonunadək 44, 2026-cı ildə isə daha 64 ev istismara hazır olacaq. İndiyədək kəndə 9 ailə (31 nəfər) köçüb.

    Dövlətimizin başçısı kəndə köçən Rasim Ələkbərovun evində oldu.

    Ильхам Алиев посетил село Сейидбейли Ходжалинского района
    President Ilham Aliyev visits Seyidbayli village in Khojaly district

    Foto

    Foto

    Foto

