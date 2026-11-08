Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о визите Эрдогана в Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 15:15
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о визите Эрдогана в Азербайджан

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный официальному визиту его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

    Видеоролик подготовлен пресс-службой президента Азербайджана.

    Report представляет данную публикацию:

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о визите Эрдогана в Азербайджан

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) 8 Ноября - День Победы Азербайджано-турецкие отношения
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Ərdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Video of Erdoğan's Azerbaijan visit shared on President Aliyev's social media
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    19:45
    Фото
    Коллектив Совета прессы и Совета по медиа и вещанию посетили парк Победы
    Внутренняя политика
    19:37
    В Египте при сходе поезда с рельсов погибли четверо, еще 88 пострадали - Обновлено
    Другие страны
    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    Лента новостей