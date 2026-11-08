На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о визите Эрдогана в Азербайджан

На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный официальному визиту его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Видеоролик подготовлен пресс-службой президента Азербайджана.

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