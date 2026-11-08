İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Prezidentin sosial media hesablarında Ərdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:11
    Prezidentin sosial media hesablarında Ərdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    Videoçarx Prezidentin Mətbuat Xidməti tərəfindən hazırlanıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında Ərdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    İlham Əmirov Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Video
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о визите Эрдогана в Азербайджан
    Video
    Video of Erdoğan's Azerbaijan visit shared on President Aliyev's social media
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