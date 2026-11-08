Prezidentin sosial media hesablarında Ərdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 15:11
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Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
Videoçarx Prezidentin Mətbuat Xidməti tərəfindən hazırlanıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezidentin sosial media hesablarında Ərdoğanın Azərbaycana səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
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