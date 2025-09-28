Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

    Внутренняя политика
    • 28 сентября, 2025
    • 23:35
    Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях с церемонии открытия III Игр СНГ.

    Как передает Report, в публикации размещены фотографии встречи президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой с детьми, потерявшими родителей, членов семьи и близких в результате ракетных обстрелов Гянджи во время Отечественной войны, а также получившими ранения.

    Представляем данную публикацию:

    Фото
    Лента новостей