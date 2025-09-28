Президент Азербайджана поделился публикацией с церемонии открытия III Игр СНГ
Внутренняя политика
- 28 сентября, 2025
- 23:35
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией в своих аккаунтах в социальных сетях с церемонии открытия III Игр СНГ.
Как передает Report, в публикации размещены фотографии встречи президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой с детьми, потерявшими родителей, членов семьи и близких в результате ракетных обстрелов Гянджи во время Отечественной войны, а также получившими ранения.
Представляем данную публикацию:
