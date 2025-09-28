İlham Əliyev III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib
Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Vətən müharibəsi zamanı Gəncəyə raket hücumları nəticəsində valideynlərini, ailə üzvlərini və yaxın qohumlarını itirmiş, həmçinin xəsarət almış uşaqlarla görüşündən fotolar yer alıb.
Paylaşımı təqdim edirik:
