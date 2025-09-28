İlham Əliyev III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    • 28 sentyabr, 2025
    Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev sosial media hesablarında III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Vətən müharibəsi zamanı Gəncəyə raket hücumları nəticəsində valideynlərini, ailə üzvlərini və yaxın qohumlarını itirmiş, həmçinin xəsarət almış uşaqlarla görüşündən fotolar yer alıb.

    Paylaşımı təqdim edirik:

