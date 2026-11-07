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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 14:24
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок

    7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок.

    Как сообщает Report, директор ООО "Агроинкишаф 2017" Руслан Садыхов проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

    Было отмечено, что после проведенных работ по очистке от мин и боеприпасов территории Агдама, освобожденного от оккупации в декабре 2020 года, были проведены работы по подготовке и планировке почвы и незамедлительно начались посевные работы. На первоначальном этапе на территории были посеяны зерновые культуры. Урожайность на зерновых полях составляет 40 центнеров.

    В настоящее время здесь, на площади 1150 гектаров, разбита оливковая роща, где высажено более 700 тысяч деревьев. В будущем планируется увеличить количество оливковых и миндальных деревьев до 1,5 млн.

    Здесь планируется производить 10 тысяч тонн оливок, или 2 тысячи тонн масла в год. В производстве используется современная сельскохозяйственная техника.

    В рамках проекта были построены временные ирригационные каналы, отремонтирована дорога Эйвазханбейли-Хачинчай протяженностью 3690 метров, созданы административные и технические зоны. На площади в десять гектаров заложен лесной массив, планируется заложить еще 50 гектаров лесного массива. На территории созданы автозаправочная станция, метеостанция.

    Глава государства также был проинформирован о производстве орехов в нашей стране. В целях замещения импорта орехов в Азербайджан и создания экспортно-ориентированной промышленности по производству орехов с 2017 года ООО "Агроинкишаф 2017" ведет работы по закладке садов на площади более 2 тысяч гектаров на территории Шеки-Огузского районов, где выращиваются современные интенсивные сорта ореха. В настоящее время работы по созданию садов близятся к завершению.

    В 2022 году президент Ильхам Алиев заложил в Огузском районе фундамент завода по переработке, сушке, сортировке и фасовке орехов. В 2025 году ООО приобрело и ввело в эксплуатацию оборудование для данного предприятия, рассчитанное на ежегодную переработку 10 тысяч тонн орехов.

    Собранный урожай орехов в основном продается на внутреннем рынке, но также экспортируется на зарубежные рынки - в Турцию, Грузию, Россию, Италию. На площади около тысячи гектаров создаются современные интенсивные миндальные сады.

    Предприятие оснащено современной сельскохозяйственной техникой, системой капельного орошения, метеостанциями, фитолабораторией и другим необходимым оборудованием.

    В заключение президент Ильхам Алиев посадил на территории оливковое дерево.

    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок
    Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными на Агдамском предприятии по производству оливок

    Ильхам Алиев Освобожденные территории Азербайджана Агдам
    Фото
    İlham Əliyev Ağdam Zeytun müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanış olub
    President Ilham Aliyev reviews facilities at Aghdam Olive Enterprise
    44 filmi
    44 filmi

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