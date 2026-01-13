Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района
Внутренняя политика
- 13 января, 2026
- 13:30
13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
