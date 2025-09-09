Ильхам Алиев обратился к участникам 13-го заседания Форума мозговых центров СВМДА
Внутренняя политика
- 09 сентября, 2025
- 09:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 13-го заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Как сообщает Report, текст обращения зачитал председатель Правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.
