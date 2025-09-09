ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис

    Ильхам Алиев обратился к участникам 13-го заседания Форума мозговых центров СВМДА

    Внутренняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 09:23
    Ильхам Алиев обратился к участникам 13-го заседания Форума мозговых центров СВМДА

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам 13-го заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, текст обращения зачитал председатель Правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.

    Президент Ильхам Алиев СВМДА мозговые центры форум
    İlham Əliyev AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    Ilham Aliyev addresses participants of 13th meeting of CICA Think Tanks Forum

    Последние новости

    09:55

    В Непале сняли блокировку соцсетей после протестов, в которых погибли 19 человек

    Другие
    09:50

    Армения анонсировала скорые переговоры с США по "Маршруту Трампа"

    В регионе
    09:49

    Генсек: Председательство Азербайджана в СВМДА направлено на укреплении мер доверия во всех сферах

    Внешняя политика
    09:48

    В Насиминском районе Баку временно отключат газ

    Энергетика
    09:43

    Brent подорожала до $66,5 за баррель

    Энергетика
    09:42

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $68

    Энергетика
    09:38

    Си Цзиньпин: Китай выступает за укрепление взаимного доверия с ЕС

    Другие страны
    09:36

    В Сумгайыте приостановят подачу газа 1200 абонентам

    Энергетика
    09:34

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.09.2025)

    Финансы
    Лента новостей