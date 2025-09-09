İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    İlham Əliyev AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    • 09 sentyabr, 2025
    • 09:20
    İlham Əliyev AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü iclasının iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, müraciət mətnini Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin (BMTM) İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev oxuyub.

    İlham Əliyev Beyin Mərkəzləri Forumu BMTM
    Ильхам Алиев обратился к участникам 13-го заседания Форума мозговых центров СВМДА
    Ilham Aliyev addresses participants of 13th meeting of CICA Think Tanks Forum

    Son xəbərlər

    09:47

    NİİM yeni tədris ili ilə bağlı sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    09:43

    Tailand Ali Məhkəməsi keçmiş baş naziri bir il həbs cəzasına məhkum edib

    Digər ölkələr
    09:41
    Foto

    ABŞ-də "GL Group"un süni intellektin seysmik tədqiqatlarda tətbiqinə dair Azərbaycanda inkişaf etdirdiyi layihəsinin təqdimatı olub

    Energetika
    09:37

    Azərbaycanın daha bir boksçusu dünya çempionatında 1/4 finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    09:35

    Nəsimi rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    09:35

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsindəki rəqibinin kapitanının adı tribunaya verilib

    Futbol
    09:29

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dolları ötüb

    Energetika
    09:28

    Xalq rəssamı Nazim Bəykişiyevin dəfn olunacağı yer məlum olub

    İncəsənət
    09:23

    Britaniya Cənubi Koreya sahillərində təlimlər keçirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti