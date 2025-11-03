Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 03 ноября, 2025
    • 14:01
    Через несколько дней мы отметим пятую годовщину нашей славной Победы. За последние пять лет во многих уголках мира происходили конфликты, войны, столкновения, и все познается в сравнении. Ученые хорошо это знают. Могу сказать, что не было в истории другой такой страны, которая одержала бы столь яркую, полную и абсолютную Победу, как наша.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной академии наук Азербайджана.

    İlham Əliyev: Azərbaycan qədər parlaq, tam və mütləq Qələbə qazanan ikinci ölkə olmayıb
    Azerbaijani President: No second country has achieved a Victory as brilliant, complete, and absolute as ours

