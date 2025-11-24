Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев направил обращение участникам форума солидарности НПО стран ОТГ

    Внутренняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 11:26
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума солидарности неправительственных организаций стран ОТГ, который впервые проходит в Баку.

    Как сообщает Report, текст обращения зачитал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    В обращении говорится:

    "Уважаемые участники форума!

    Сердечно приветствую вас на Форуме солидарности неправительственных организаций стран-членов Организации тюркских государств.

    Растущий потенциал тюркских государств и их усиливающиеся день ото дня позиции на глобальной арене диктуют необходимость выдвижения более амбициозных целей, наращивания совместных усилий, углубления сотрудничества во всех сферах и создания его гибких механизмов. Впервые проводимый Форум солидарности неправительственных организаций стран членов Организации тюркских государств является важным шагом в этом направлении.

    Наши дружественные и братские народы, приверженные идеям мира, безопасности, стабильности, прогресса в регионе и мире, объединяют как крепкую семью общие этнические корни, история, язык, культура, традиции и ценности, что обусловливает выступление тюркских государств в качестве единого центра силы.

    Азербайджан, как страна, председательствующая в настоящее время в Организации тюркских государств, стремится также к укреплению общественной коммуникации между институтами гражданского общества стран-членов. Проведение в эти дни в Баку заседания Совета президентов Обществ Красного Полумесяца стран-членов Организации тюркских государств, нынешний форум солидарности НПО и вслед за этим - заседания министров и высокопоставленных официальных лиц ОТГ, ответственных за медиа и информацию, демонстрирует масштабность и многогранность работы в этой сфере.

    Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема. Одержанная пять лет назад Победа в Карабахе является источником общей радости и гордости тюркских народов. Убежден, что реконструируемые в настоящее время Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы, предстоящее открытие Зангезурского коридора сыграют важную роль в развитии и укреплении сотрудничества между тюркскими государствами.

    Азербайджан на двусторонней и многосторонней основе со странами-членами Организации тюркских государств готов объявлять совместные грантовые конкурсы для НПО в сфере истории, культуры, экологии, климатической политики и других областях, поддерживать проекты, укрепляющие взаимную коммуникацию.

    Особую актуальность представляет также продолжение в соответствии с современными вызовами и при активном участии НПО работы, связанной с вопросами культурной интеграции тюркских народов. Она была начата Первым тюркологическим съездом, 100-летие которого будет отмечаться в 2026 году.

    Совместная, скоординированная деятельность НПО тюркского мира в рамках ООН и других международных институтов, их объединение на единой платформе могут внести большой вклад в нашу общую работу и достижение наших общих целей.

    Уверен, что сотрудничество, которое вы наладите во время форума, послужит дальнейшему укреплению солидарности, единства в тюркском мире и отношений между нашими странами.

    Еще раз приветствую вас в Азербайджане, желаю успехов в работе форума".

    Ильхам Алиев НПО ОТГ Форум солидарности НПО Хикмет Гаджиев
    İlham Əliyev TDT ölkələrinin qeyri-hökumət təşkilatlarının həmrəylik forumunun iştirakçılarına müraciət edib
    Ilham Aliyev addresses participants of Solidarity Forum of NGOs from Organization of Turkic States member countries

    Лента новостей