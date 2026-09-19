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    Ветеран "Нефтчи" Искендер Джавадов награжден Почетным дипломом президента

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2026
    • 14:08
    Ветеран Нефтчи Искендер Джавадов награжден Почетным дипломом президента

    Президент Ильхам Алиев наградил ветерана азербайджанского футбола Искендера Джавадова Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, Искендер Джавад оглу Джавадов удостоен награды за многолетнюю плодотворную деятельность в области развития и популяризации азербайджанского футбола.

    Отметим, что Искендер Джавадов - один из известных представителей азербайджанского футбола. Он выступал на позиции нападающего и большую часть игровой карьеры провел в бакинском "Нефтчи", цвета которого защищал в 1977-1988 годах. После завершения карьеры продолжал вносить вклад в развитие отечественного футбола.

    20 сентября Искендеру Джавадову исполнится 70 лет.

    Ильхам Алиев Искендер Джавадов ФК Нефтчи
    Prezident futbolçu İsgəndər Cavadovu fəxri diplomla təltif edib

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